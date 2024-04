Inter, una seconda stella tutta da festeggiare: doppio bus, date e luoghi dei principali appuntamenti a Milano

toccando tutti i punti strategici di Milano. Il primo assaggio c’è stato lunedì notte, quando al triplice fischio di Milan - Inter i tifosi si sono spontaneamente riversati per le strade della città fino all’alba, raggiunti poi da qualche elemento della squadra. Prima ancora c’era stata una cena allo Sheraton. Il prossimo appuntamento, invece, è quello di domenica pomeriggio:passando per la sede edove la squadra si affaccerà da una terrazza, presentata dal solito speaker che solitamente accompagna le partite casalinghe.

- Non uno, ma due autobus scoperti nerazzurri attraverseranno la città al triplice fischio di Inter Torino. Questo il programma:2 autobus scoperti , 8 km di tragitto da percorrere a passo d’uomo per un totale di circa 5 ore.Il tragitto sarà il seguente: si parte da San Siro alle ore 16, poi Piazzale dello Sport, via Caprili, Piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, Piazza Firenze, Corso Sempione, Viale Melzi D'Eril, Viale Giorgio Byron, Viale Elvezia, Piazzale Biancamano, Viale Francesco Crispi, Piazza XXV AprileBastioni di Porta Nuova, Via Melchiorre Gioia, Viale della Liberazione, Viale Ferdinando di Savoia, Piazza della Repubblica, Via Turati, Via Manzoni, Piazza della Scala, Via Santa Margherita, Via Giuseppe Mengoni, Piazza Duomo (arrivo tra le 21 e le 21.30). I calciatori si affacceranno da Terrazza 21.

Ma non finisce qui, perché in occasione dell’ultima partita casalinga (la penultima di campionato) ci sarà anchegli orari saranno i seguenti: venerdì 7 ore 17-01, sabato 8 ore 11-01, domenica 9 ore 11-01. È possibile che a questi eventi se ne aggiungano altri, rendendo il calendario dei festeggiamenti ancora più fitto. Le danze sono aperte.