Non è stato l'allenatore più longevo nella storia del Genoa, tanto meno quello più vincente. Eppure Franco Scoglio è forse il tecnico che più di ogni altro ha saputo lasciare una traccia indelebile nella storia del club più antico d'Italia.



Sarà per quel suo carattere focoso e schietto che tanto piaceva al popolo rossoblù oppure per quelle sue frasi folkloristiche ma sempre aderenti alla realtà che spesso proferiva. O ancora per quell'amore incondizionato per il Grifone che non ha mai nascosto di nutrire, nonostante le sue origini siciliane. Fatto sta che ancora oggi, nel tredicesimo anniversario della sua tragica scomparsa, il Professore resta un'icona per i genoani di ogni generazione.



Probabilmente nessuno come il tecnico nativo di Lipari ha saputo mettere d'accordo una tifoseria spesso spaccata in fazioni quando si tratta di giudicare giocatori, allenatori e presidenti. Scoglio sapeva unire tutti con il suo carisma e la sua passione. Un'impresa non comune che la sua morte non ha vanificato.



Pochi fortunati hanno il privilegio di diventare dei miti quando sono ancora in vita. Scoglio ha avuto questo onore e la sua scomparsa, avvenuta durante una trasmissione televisiva proprio mentre parlava di Genoa come egli stesso aveva profetizzato qualche anno prima, non ha fatto altro che alimentare la fama di un uomo mai abbastanza rimpianto dal resto del calcio italiano ma sempre rimasto nel cuore del popolo rossoblù.