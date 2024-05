Juventus, Milik e Kean sul mercato: quanto può incassare e un ostacolo da superare

Nessuna prova d’appello. Nelle valutazioni di Giuntoli e il suo staff peserà il rendimento avuto nel corso della stagione. Kostic ha deluso e andrà via, stesso destino che potrebbe toccare a Milik e Kean. Entrambi gli attaccanti hanno deluso le aspettative, in attacco sono mancati i loro gol.Sulla stagione di Kean pesa certamente la vicenda relativa al trasferimento saltato dopo le visite mediche con l’Atletico Madrid. Dalla possibile svolta ai margini con la Juventus, Moise ora pensa al club giusto dove rilanciarsi. Piace molto a Siviglia e Rennes, la Juve potrebbe accontentarsi di una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Decisamente più difficile la missione Milik per la Juventus. Giuntoli vorrebbe cedere il polacco per incrementare il tesoretto sul mercato, Arek dal canto suo non pensa a un futuro lontano da Torino. A fine stagione è previsto un confronto con l’agente dell’ex Marsiglia per provare a trovare una via di uscita che accontenti tutti.