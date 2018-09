ANEDDOTI E CURIOSITA’

E’ il 23 luglio 1966. Si gioca per i quarti di finale del Campionato del Mondo.Lo stadio è quello di Wembley.L’Argentina gioca contro i padroni di casa, i “Leoni d’Inghilterra” di Charlton, Moore e Stiles.La partita è equilibrata, non particolarmente spettacolare e fino a quel momento ruvida, giocata in maniera determinata da ambo le parti ma non scorretta.Il guaio è che per ogni entrata decisa degli argentini scatta una ammonizione (occorre precisare che allora non c’erano i cartellini ma semplicemente l’arbitro annotava sul suo taccuino i giocatori ammoniti) mentre per gli inglesi, per Nobby Stiles in particolare, pare che quel giorno eista un diverso metro di giudizio. Nessuno dei “bianchi” è sul taccuino del direttore di gara.Qualche minuto prima anche Rattin, con il numero 10 sulle spalle e la fascia di capitano al braccio, viene ammonito dal tedesco Kreitlein per un innocuo tentativo di sgambetto a Bobby Charlton.Viene assegnato un calcio di punizione agli inglesi, pochi metri fuori dall’area di rigore; far rispettare la barriera in quel periodo non è facile e gli argentini cercano di guadagnare metri preziosi.Gli inglesi però battono la punizione a sorpresa.Pallone che finisce abbondantemente lontano dai pali difesi dall’arquero argentino Roma.Le immagini non sono chiarissime ma pare che l’arbitro Kreitlein ammonisca un altro giocatore argentino, il centravanti Artime, reo di non aver rispettato la distanza al momento della battuta.A questo punto Rattin si avvicina all’arbitro per chiedere spiegazioni.Rattin non parla inglese ne tantomeno tedesco.Nelle immagini televisive si vede l’arbitro fermarsi di colpo e far segno a Rattin di uscire dal campo.“Non so cosa mi abbia detto … ma mi guardava in modo truce. E così l’ho espulso”. Dichiarò in seguito la giacchetta nera tedesca.Un modo come un altro per “disequilibrare” un match fino a quel momento parecchio complicato per i futuri campioni del mondo.Rattin però non ci sta.Esige spiegazioni.Non capisce perché deve uscire dal campo.In una partita così importante poi !I dieci minuti che seguono sono tragicomici.Rattin non ne vuole proprio sapere di uscire dal rettangolo di gioco.Provano a spiegargli la situazione, qualcuno prova addirittura a prenderlo per un braccio per accompagnarlo fuori.Il capitano di Argentina e Boca Juniors reagisce stizzito.Che nessuno lo tocchi.Dirà poi che lui pretendeva un interprete, qualcuno che gli spiegasse PERCHE’ doveva lasciare il campo in un match così importante.Alla fine la partita riprende, ma lui rimane prima a bordo campo e poi decide di sedersi sul tappeto rosso ad utilizzo esclusivo dei membri della casa reale inglese.Decisione infelice quanto inconscia che scatenerà ancora di più l’ira del pubblico di Wembley che, perdendo in maniera inaspettata il famoso self-control, scaglierà di tutto verso “El Rata”, caramelle, merendine e perfino lattine di birra.In dieci per tutto il secondo tempo l’Argentina finirà per cedere, seppur di misura, vedendosi così estromessa da un mondiale che, dopo tanti anni di magre figure, prometteva davvero grandi cose.“Animals” vennero definiti da Sir Alfred Ramsey, allenatore degli inglesi, i giocatori argentini rei di comportamento antisportivo e di rudezze inconcepibili in un campo di calcio.Rattin rimase marchiato a fuoco da questo incontro e, come spesso accade, le sue enormi doti di calciatore hanno finito per passare in secondo piano rispetto a quei “pazzi” dieci minuti di Wembley.” ricorda Rattin in una meravigliosa intervista di qualche tempo fa,Interessante anche la sua teoria sui Mondiali di calcio fino al 1970, i primi ad essere trasmessi in diretta e via satellite.Rattin fu uno dei grandi del Boca Juniors.Ci giocò la bellezza di 15 stagioni, dal 1956 al 1970, vincendo 4 campionati e una coppa d’Argentina.Con i suoi 190 cm di piazzava davanti alla difesa, come classico “5”, quella figura a metà tra il regista difensivo e l’incontrista più arcigno.Le sue doti di leadership sono entrate nella leggenda del calcio argentino.Era amato dai compagni di squadra e rispettato da arbitri e avversari.Proverbiale una sua “chiacchierata” con Pelè, nello stesso incontro in cui “El Chino” Mesiano (di cui si può leggere la storia su www.futbolquepasion.com) si prese una testata a palla lontana da “O’Rey” e dovette abbandonare il campo.Accadde nell’incontro decisivo della “Coppa delle Nazioni” (l’unico trofeo internazionale vinto dall’Argentina prima dei mondiali del 1978).Rattin chiese espressamente all’allenatore argentino dell’epoca, Pepe Minella, di far entrare Telch, un attaccante al posto dell’infortunato Mesiano.disse Rattin.C’è un calcio d’angolo per il Brasile.Rattin si avvicina a Pelè.O’Rey capisce dallo sguardo del “Rata” che non è esattamente conciliante dopo aver visto un compagno uscire insanguinato dopo la “cura” del “10” del Brasile.lo anticipa un preoccupatissimo Pelègli risponde serafico Rattin.Pelè non toccherà palla per il resto del match.L’Argentina vince 3 a 0 e addirittura Pelè si rifiuta di tirare un calcio di rigore, lasciando l’incarico a Gerson che se lo fece parare da Amadeo, il portiere argentino.Antonio Rattin finì la sua carriera a 33 anni, nel Boca Juniors ovviamente e dopo una breve parentesi come allenatore del Gimnasia La Plata prima e del suo Boca poi, chiudendo con il calcio nel 1980 per poi dedicarsi alla politica e lavorando nel ramo assicurativo.Di lui c’è una statua nel “Museo Xeneize” inaugurata un paio di anni a testimonianza dell’amore e del rispetto del popolo del Boca per questo grandissimo calciatore, purtroppo ricordato fuori dall’Argentina solo per i folli dieci minuti di Wembley.Al suo primo allenamento con il Boca fu costretto a giocare con scarpe normali da passeggio in quanto nessuno riuscì a trovare un paio di scarpe da calcio adatta al suo enorme piede. (pare portasse un 47).Rattin fu anche uno dei promotori di una meravigliosa iniziativa in aiuto di vecchi giocatori del Boca caduti in disgrazia.La proposta era che l’1% del contratto di ogni calciatore professionale del Boca venisse messo a disposizione di giocatori storici del Club in difficoltà economica.Una volta identificati il Boca a sua volta avrebbe messo un altro 1% …(A tutt’oggi mi risulta che ancora oggi più di una ventina di vecchie glorie “Xeneizes” usufruiscano di questa specie di pensione.)Il suo rapporto con il River è qualcosa di raro da quelle parti, proprio per il rispetto che la figura di Rattin ha sempre saputo suscitare anche nei tifosi dei “Millionarios”.Alla domanda se la retrocessione del River di qualche anno fa gli provocò gioia o piacere la risposta è inequivocabile: “No, assolutamente. Lo dico con il cuore. Boca e River sono le due locomotive del calcio argentino. Tutte le altre sono vagoni attaccati dietro. Abbiamo bisogno di loro come loro di noi.”Infine, la parte più controversa e delicata.L’ammissione, senza incertezze, che per un certo periodo l’utilizzo di stimolanti (anfetamine soprattutto) nel calcio argentino erano la norma.“Erano iniezioni a cui si sottoponevano i calciatori. Il prodotto in questione era lo stesso usato negli ippodromi di Buenos Aires per i cavalli. Potevi correre due giorni di fila” ricorda Rattin.Artime (centravanti argentino ai Mondiali del 1966) fece qualche ammissione.Fu convocato immediatamente dal Governo e la cosa fu immediatamente insabbiata.Fu solo nel 1980 che in Campionato si iniziarono ad effettuare controlli antidoping in ogni partita.Antonio Rattin ora ha 79 anni, ma “l’ultimo Caudillo” come veniva spesso soprannominato in Argentina, va ancora alla Bombonera, segue il calcio e mette Leo Messi sullo stesso livello di Maradona … ma un gradino sotto al grande Pelé.A seguire un breve video sul “Rata”.