Juve, Allegri non rinuncia a un euro: toccherà a Giuntoli esonerarlo

La finale die la. Per laall’orizzonte c’è un finale di stagione carico di aspettative. I bianconeri contenderanno all’Atalanta la coppa nazionale il prossimo 15 maggio e potranno alzare al cielo un trofeo, mentre in campionato dovranno portare a termine l’obiettivo prefissato a inizio stagione, ovvero la qualificazione alla nuova Champions. Intanto in casa bianconera già si programma la prossima stagione. Il futuro diappare sempre più lontano da Torino, con l’ombra diche incombe sulla Continassa.

Massimilianoha ormai capito di non far più parte dei piani futuri della nuova dirigenza juventina e, come un mantra, continua a parlare di obiettivi da raggiungere. Una linea comunicativa ben chiara. Nel mirino ci sono la vittoria della, dopo aver conquistare l’accesso alladella prossima stagione in, e la qualificazione in, un traguardo imprescindibile nella ripartenza bianconera, sia dal punto di vista sportivo che economico.Il motivo di questa strategia è legato al possibile addio che potrebbe maturare in estate. Come riferisce Tuttosport, forte del raggiungimento degli obiettivi che la società gli ha indicato a inizio stagione,non ha alcuna intenzione di rinunciare ai soldi previsti dal contratto che lega lui e il suo staff alla Juventus e valido fino al. Toccherà a Cristianoesonerare il tecnico, un’operazione da circacomplessivi.

Nel futuro della Juventus c’è, che sta guidando il Bologna verso una storica qualificazione in Champions League., l’entourage del tecnico italo-brasiliano e la dirigenza bianconera hanno raggiunto un accordo di massima per la prossima stagione. Un’intesa che resta da mettere nero su bianco per dare ufficialmente inizio all’era Thiago Motta alla Juventus.