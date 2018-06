Venti milioni per Rolando Mandragora. Un'offerta importante, tanti soldi messi sul piatto dal Monaco per arrivare all'ex centrocampista del Crotone rientrato alla Juve dopo la parentesi in Calabia. L'offerta messa sul piatto dal Monaco, però, non prevede la clausola di ricompra e quindi la Juve perderebbe il controllo sul calciatore. Secondo Tuttosport la Juve preferirebbe cedere Mandragora, Cerri e Audero alla Samp per una cifra totale intorno ai 35 milioni mantenendo però il controllo su tutti e tre i calciatori proprio grazie alla clausola di ricompra.