oltre ogni fragile retorica o convincimento politico. Due paletti epocali per la storia. Il primo per il nostro Paese e il secondo per il senso di giustizia universale.La guerra che stiamo combattendo contro il nemico del secolo è ancora in atto e, seppure intravedendo uno squarcio di sereno all'orizzonte, non dobbiamo permetterci di allentare le nostre difese. In ogni caso, probabilmente, siamo alla vigilia di una vittoria che non dovrà essere come quella di Pirro se vogliamo che l'ultimo atto tanto atteso sia quello definitivo.Ebbene, sarebbe una cosa assai saggia se ciascun genitore o nonno sfruttasse almeno un poco di tempo per istruire i propri ragazzi raccontando loro, con parole semplici e non strettamente nozionistiche, il significato di queste due Feste delle quali i giovanissimi non possono avere un'idea che non sia filtrata dai libri di storia.dopo venti anni di buio.ancorate ne porto e poi la Questura dove si era rifugiato il console statunitense. Fu il primo atto della. Questo il prologo dal quale dovrebbe partire la doppia narrazione. Fino ad arrivare a oggi, al momento che stiamo vivendo e a quanto possano essere allegorici quei due eventi del passato.non violento come quello di allora ma altrettanto mortifero, velenoso e subdolo.la cui privazione si è fatta sentire pesantemente sia sul piano economico e sia su quello psicologico., insomma, da affrontare con le dovute accortezze perché, come nei casi precedenti, il nemico può essere soltanto dormiente e non del tutto debellato. Ecco perché