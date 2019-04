L'Inter si avvicina alla Champions punto dopo punto, senza mai accelerare. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come i nerazzurri non siano stati in grado di vincere nessuno degli ultimi 4 scontri diretti giocati in casa.



“L’Inter di questo mese e mezzo fa strada senza accelerare troppo. E a San Siro si avvicina alla Champions un passettino alla volta: 4 «finali» giocate consecutivamente in casa contro Lazio, Atalanta, Roma, Juventus e solo 3 punti in tasca. Il finale, insomma, è sempre uguale, anche se mancano 90 minuti di meno. Stavolta le vampate di Nainggolan e le tante chance davanti a Szczesny sembravano poter regalare qualcosa di meglio ai nerazzurri. Ma questa è un’altra storia, perché Cristiano Ronaldo ha deciso di scrivere un finale diverso. Certo è che l’Inter, come racconta Spalletti, si è resa conto «di avere capacità e le mette in pratica». Tutto vero, verrebbe da dire, anche se la macchina di Luciano ha il motore super solo per 45 minuti”.