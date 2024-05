4 maggio, 6.000 tifosi a Superga per ricordare il Grande Torino. Contestato Cairo

Andrea Piva

C'erano 6.000 tifosi questo pomeriggio a Superga per ricordare il Grande Torino. 75 anni fa l'aereo che trasportava Valentino Mazzola e compagni si schiantò sul terrapieno della Basilica ma, nonostante il tempo trascorso, il ricordo di quella tragedia è ancora vivo nel popolo granata.



Per tutta la giornata i tifosi sono saliti a Superga per ricordare e rendere omaggio agli Invincibili, il momento più toccante della giornata è stato quando Alessandro Buongiorno ha letto davanti alla lapide i nomi dei trentuno caduti, al suo fianco erano presenti i compagni di squadra, il presidente Urbano Cairo, il tecnico Ivan Juric e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Oltre ovviamente ai tanti tifosi tutti in religioso silenziosa.



Al termine della commemorazione non sono mancati i cori di incitamento alla squadra ma anche di contestazione al presidente Urbano Cairo.