A Morterone, comune del Lecchese, è stata approvata una delibera proposta dall'assessore Andrea Grassi, del partito Gay Lgbt +. Il tutto prevede sanzioni e multe di 500 euro, per chi discrimina o compie atti discriminatori contro persone Gay, lesbiche, trans e bisessuali, nel territorio o nelle pagine web legate al paese. Molto importante questo ultimo passaggio, perché mette in seria luce le problematiche e gli atti che spesso avvengono sul web e nello specifico sui social, che rischiano di passare impunite. Una mossa significativa, specialmente dopo i rallentamenti sul Ddl Zan, che prima è stato portato avanti per mesi, per poi essere bocciato, senza riuscire a lasciare l’impatto che molti speravano. È proprio lo stesso Grassi ad esprimere tutta la sua contentezza per la riuscita della delibera, spiegando quanto ce ne fosse bisogno, proprio per il mancato intervento dello Stato. Grassi ha elogiato anche l'aiuto del centrodestra, che ha dato il proprio sostegno attraverso il sindaco Marco Presenti. I due erano entrambi in corsa per il titolo di sindaco di Morterone. Nonostante la sconfitta per 12 voti a 9 alle elezioni, Grassi è entrato a fare parte del Governo del Comune. Non solo Morterone, il partito Gay Lgbt+ è riuscito a far approvare la delibera in molti altri comuni italiani quali Cancellara (Potenza), Madonna del Sasso (Verbano Cusio Ossola), Ferla (Siracusa), Castiglione Cosentino (Cosenza), San Nicolò d'Arciano (Oristano), Castelnuovo Cilento (Salerno), Oriolo (Cosenza). Grassi ha intenzione di incontrare il sindaco di Lecco e il presidente della regione, per proporre la delibera. Nei comuni di Bari e Ravenna, invece, questa si è bloccata, a causa di problemi legali riguardanti l'applicabilità della delibera stessa. Tutta questa storia potrebbe rappresentare un passo importante, soprattutto dopo i problemi legati alla vicenda del Ddl Zan. Una proposta del genere, se ben applicata e se funzionante, potrebbe anche essere applicata in più comuni e regioni d'Italia.