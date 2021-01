Mentre leggete stanno pensando di. Lo stanno pensando dentro la Casa Bianca, lo sta pensando il vice presidente repubblicano, lo stanno pensando senatori e deputati repubblicaniperché Trump presidente, anche per i soli 14 giorni che restano al suo mandato, è un pericolo e una minaccia per gli Stati Uniti.Era il mattino di ieri,Due giorni prima Trump aveva ordinato ai funzionari governativi della Georgia di allestire un broglio elettorale, aveva ordinato di inventarsi 12 mila voti per lui. Non gli avevano obbedito:Era il mattino di ieri a Washington e dalla Georgia arrivava la notizia, anzi arrivavano altri voti,Ora Camera e Senato, il Campidoglio tutto, insomma il Parlamento americano rispecchiavano e riproducevano la vittoria elettorale di Biden alle presidenziali e la sconfitta di Trump in libere e regolari elezioni.e, davanti al Congresso, davanti alla rappresentazione fisica della democrazia e della volontà popolare,. Trump alla piazza diceva: "Biden presidente illegittimo, non ne possiamo più, non possiamo più sopportare questo".Molte divise paramilitari, non poche armi, gas urticante da usare contro la polizia e contro i parlamentari.per non far scorrere sangue e dare alla rivolta dei forse ricercati martiri. Entravano negli edifici del Parlamento americano, costringevano i parlamentari a mettersi in salvo, si sedevano con disprezzo sui seggi e sui banchi di Camera e Senato.Negli Usa, non in Sud America o Africa o Sud Est asiatico. L'assalto al Parlamento, lo sfregio e l'umiliazione della democrazia nella democrazia più grande del mondo. Assalto lanciato da Trump che di quella democrazia è il presidente.In democrazia. Poi non più perché ha perso le elezioni. Ma Trump erano mesi e mesi che pubblicamente dichiarava: elezioni valide solo se vinco io, altrimenti elezioni truccate.Indietro fino al voto, pronti se il voto mi assegnasse sconfitta. E ieri mattina Trump li ha lanciati e loro erano pronti.di cui tre caduti dalle balconate del Congresso, caduti di sotto nella frenesia dell'assalto e nell'orgia ebbra dello sfascio delle cose, sedie, uffici, vetri, scale e mura della democrazia.Prima di lanciare l'assalto armato al suo stesso paesepopolare. Gli avevano risposto no in sequenza: i vertici militari, il vice presidente repubblicano Pence, il leader repubblicano McConnell, i governatori repubblicani e perfino lo staff della Casa Bianca, assalto che devastava la democrazia ma non andava a segno nel cancellarla. Perché Tribunali d'America, tutti, chiamati a verificare regolarità del voto e poi Governatori di Stati e poi funzionari e poi leader e poi il vice presidente, tutti repubblicani e tutti scelti e nominati da Trump, si dichiaravano ecome quello in cui un presidente battuto alle elezioni disse alle sue milizie armate: le elezioni non valgono, vale la forza, andate e colpite. Più di una sommossa, una rivolta contro la regola prima della convivenza e cioè l'accettazione del risultato elettorale. Una rivolta preparata, voluta, lanciata dal comandante in capo, Donald Trump l'eversore con indosso ancora i panni del presidente.