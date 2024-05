a Wembley sabato 1° giugno con la vincente di Real Madrid-Bayern Monaco (2-2 all'andata).Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund 0-1 (andata 0-1)PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3):- Messo in difficoltà da un paio di brutti retropassaggi di Marquihnos, il portiere italiano ex Milan nel primo tempo salva il risultato con un grandissimo intervento, mettendo la "manona" sinistra sulla conclusione da distanza ravvicinata di Adeyemi. Nella ripresa non esce sul calcio d'angolo di Brandt girato in rete di testa da Hummels, che svetta nell'area piccola. Déjà-vu.

- Il fluidificante marocchino ex Inter è un motorino inesauribile sulla fascia destra, ma pecca di imprecisione nei cross. Ammonito nel finale per un gesto di stizza.- Il difensore brasiliano ex Roma chiude tutto quello che può, anche i buchi del suo più giovane connazionale compagno di reparto. Nel finale va vicino al pareggio con un colpo di testa fuori di poco.- Ancora preferito all'ex interista Skriniar, si perde Hummels sul calcio d'angolo dello 0-1. Dà l'impressione di essere sempre in difficoltà, sia in fase difensiva, sia in fase d'impostazione.

- Sancho è una spina nel fianco, ma riesce a contenerlo. Sullo 0-1 colpisce un palo clamoroso con un tiro da fuori.- Sotto tono rispetto al solito, il giovane talento francese centra un palo a inizio ripresa. Per il resto si vede davvero poco.(Dal 76'- Non riesce a incidere dalla panchina).- E' l'unico che prova a verticalizzare in mezzo al campo e uno degli ultimi ad arrendersi, nel finale colpisce una traversa.- Il centrocampista spagnolo ex Napoli in fase difensiva deve aiutare Nuno Mendes su Sancho. Sul finire del primo tempo si rende pericoloso con un tiro da fuori area, deviato in corner da Schlotterbeck.

(Dal 63'- Prova a dare la scossa, ci riesce solo in parte).- Con Hakimi sulla fascia destra compone un velocissimo tandem di ex, ma i due giocano entrambi molto larghi e finiscono per pestarsi un po' i piedi. Prova a riscattarsi costringendo Hummels al fallo appena fuori area, poi viene ammonito nel finale per un brutto fallo di frustrazione.- E' suo il primo tiro in porta, con una deviazione troppo debole sul cross di Hakimi. Poco dopo si fa vedere con una girata fuori misura, poi sparisce e si fa rivedere nella ripresa con un destro sopra alla traversa.

(Dal 63'- Fa meglio dell'attaccante portoghese, ma ci voleva poco).- A inizio partita il suo tiro al volo è troppo debole e centrale per impensierire il portiere. E' l'unico in grado di fare la differenza con delle devastanti accelerazioni palla al piede, ma si accende solo a intermittenza. Nel finale prende una traversa.All.- La mossa a sorpresa Gonçalo Ramos non dà i frutti sperati, ma l'errore più grave è lasciare in panchina Skriniar per far giocare Beraldo. Per cercare di ribaltare il risultato, rischia i 4 attaccanti, ma non bastano.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1):- Ordinaria amministrazione, nel secondo tempo ringrazia i pali e la traversa sulle conclusioni di Zaire-Emery, Nuno Mendes, Mbappé e Vitinha.- Dalla sue parte gioca Mbappé, il calciatore più forte al mondo. Ma ciò non gli impedisce di spingere sulla fascia.- Autore di un miracoloso salvataggio in scivolata su Mbappé in area di rigore nell'azione da cui parte il contropiede di Adeyemi, sventato da Donnarumma. Poi segna il gol del vantaggio con un bel colpo di testa su calcio d'angolo, 35 anni e non sentirli. Rischia il rigore commettendo fallo al limite dell'area, viene ammonito.

- Rischia l'autogol sul tiro da fuori di Fabian Ruiz, per il resto dalle sue parti non si passa.- Tiene a bada Dembelé e riesce anche a proporsi in fase offensiva.- Il centrocampista ex Juventus non corre più come una volta, ma dà equlibrio tenendo la posizione.- Si vede poco, ma si fa sentire eccome in mezzo al campo. Viene ammonito per aver interrotto una ripartenza avversaria.- Non ha paura di provare la giocata, anzi. Spesso e volentieri punta l'avversario nell'uno contro uno.

(Dal 67'- Alza il muro giallo nel finale per difendere la finale).- Con una pregevole veronica lancia in contropiede Adeyemi, fermato soltanto da una grande parata di Donnarumma. Calcia l'angolo che porta al gol do Hummels.(Dall'85').- Autore di un fulmineo contropiede palla al piede, Donnarumma gli nega la gioia del gol.(Dal 56'- Entra mettendo tutta la propria esperienza a disposizione della squadra).- Dopo aver deciso l'andata, stavolta in zona gol si vede solo all'inizio con un colpo di testa (in fuorigioco) tra le braccia di Donnarumma. Ma il suo gioco di sponda è comunque importante per la squadra.

All.- Viene al Parco dei Principi per giocarsela a viso aperto, senza chiudersi per difendere il vantaggio dell'andata, confermando la stessa formazione iniziale. Si copre nell'ultima mezz'oretta, inserendo un difensore in più (Sule) al posto di Sancho.Arbitro:- Dirige con la consueta personalità (e con un po' di emozione in più) la sua, con ogni probabilità, ultima gara in Champions League della carriera. Sceglie la strada del dialogo con i calciatori e fa bene, infatti non perde mai il controllo dell'incontro. Senza ricorrere subito ai cartellini: il primo giallo è per Sabitzer al 64'. Un minuto dopo arriva l'episodio più discusso: vede il fallo appena fuori area e Irrati al Var gli dà ragione. Anche nel finale, quando Orsato non giudica da rigore un contatto in area tra Schlotterbeck e Mbappé.