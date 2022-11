Il 7 luglio 2015 la Gazzetta in prima pagina titolava “Milano come Londra! Il Milan avrà il suo stadio”. Veniva presentato in pompa magnaaccanto alla nuova sede sociale, in mezzo a un crocevia di strade e palazzi, dove sorgeva la vecchia “Fiera Campionaria”, come si chiamava una volta.. Per la prima volta non era la sede di una squadra di calcio che si avvicinava allo stadio, ma il contrario. Grottesco.Da quel giorno cominciavanosul nuovo stadio, prima solo del Milan, poi insieme all’Inter, poi divisi e ora di nuovo insieme. In questi anni le due squadre milanesi hanno cambiatoin due, forse un record mondiale. Soprattutto nella provenienza dei fondi. Una delle poche costanti in questi continui e a tratti misteriosi avvicendamenti di proprietá è sempre stataUna favola che puntualmente riemerge sui giornali quando non ci sono partite (estate, pause delle nazionali ecc) o quando anche il mercato non fornisce spunti interessanti.. Una favola che puntualmente viene raccontata dai dirigenti di turno. Dobbiamo dire, soprattutto quelli del Milan.“Colpa della politica”: questo è il ritornello che si sente ripetere sempre quando tutta la gente si domanda perché si riescano a costruire o rimodernare stadi in tutto il mondo, tranne che a Milano.Gli intrighi e le speculazioni che ci sono sotto questa vicenda dello stadio e i retroscena di questi 7 anni farseschi forse non li conosceremo mai. O forse li verremo a sapere quando finalmente Milano avrà davvero uno o due stadi nuovi. Chissà quanti anni ci vorranno.Inutile fare previsioni o dare responsabilità, noi da osservatori esterni e da innamorati di questa città e di una delle sue due gloriose squadre possiamo soltanto aspettare con pazienza l’evoluzione dei fatti. Anche se saranno ancora “lunghi” proprio come la “fabrica del Domm”.Una sola cosa vogliamo dirla con forza, stavolta guardando al futuro e non al passato. Abbiamo appena citato il Duomo che con la sua Madunina è il simbolo della nostra città in tutto il mondo.Chi pensa che sialo un campo di calcio e che si possa smontarlo, spostarlo o rinominarlo a piacimento sta dando un calcio alla storia. Non solo alla storia calcistica, ma anche soprattutto a quella della città, di chi la abita e la vive da quasi 100 anni.. S. Siro ha una sua riconoscibilitá storica e una sua identità simbologica che vanno al di là delle partite che ospita e nell’immaginario collettivo trascende persino le squadre e i giocatori che vi passano. Esattamente come il Maracaná a Rio de Janeiro, Wembley a Londra, il Bernabeu a Madrid o il Camp Nou a Barcellona. Ecco, pensate un po’: chi mai si sognerebbe di abbattere il Bernabeu e rifarlo in un altro punto di Madrid. La capitale spagnola a livello mondiale è più conosciuta per il campo di Chamartin che per il Museo del Prado. A Barcellona ci sono più turisti al Camp Nou che alla Sagrada Familia. Il Maracaná è paragonabile al Cristo Redentor sul Corcovado. Quest’ultimo è stato totalmente rimodernato in occasione dei Mondiali del 2014, ma non gli hanno cambiato nome, profilo e zona. Stesso dicasi per Wembley. A Madrid sta per essere ultimata la scenografica copertura del Bernabeu, ma nessuno si sognerebbe mai di abbatterlo e costruirlo da un’altra parte. E lo stadio del Real Madrid sorge in una zona della città molto più nevralgica e trafficata di S. Siro. E non ci venite a raccontare che via Piccolomini è troppo stretta e che non si può spostare l’ippodromo del Trotto. Queste cose raccontatele a qualcun altro.. E chi ha a cuore questa città non può viverlo come un passo verso il futuro. Ma come l’ennesima triste speculazione sul presente. Come si potrebbe chiamare S. Siro uno stadio che non si trova più nell’omonimo quartiere? Non mi sembra che gli stadi citati prima siano stati costruiti più recentemente di S. Siro o che rispondano a chissà quali logiche di architettura moderna. Eppure sono riusciti a rimodernarli. Nel caso di Wembley lo hanno abbattuto e riedificato, ma sempre lì, dove c’era il vecchio stadio della finale del 66. Perchè i monumenti e i simboli non si possono sostituire o spostare.