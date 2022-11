La rosa è completa e competitiva, il gruppo è visibilmente affiatato e non c'è bisogno di fiondarsi su un calciatore ben preciso. Così potrebbe essere la sessione dello studio per il ds Giuntoli, a caccia di giovani talenti per il futuro. Cercare nuovi Kvaratskhelia sarebbe importantissimo e il momento d'oro della squadra lo consente. Il taccuino del direttore sportivo azzurro è ugualmente ricco di giovani talenti e tra questi c'è- Appena diciassettenne, Güler porta già con sé l'etichetta di grande talento. A soli sedici anni ha fatto il suo esordio in prima squadra con il Fenerbahce fornendo anche un assist nella vittoria contro l'Antalyaspor. È diventato anche(lo scorso 3 novembre contro la Dinamo Kiev), superando Bellingham.- Fin qui in stagione ha messo a segno 3 gol e 1 assist in 13 presenze (poco più di 300 minuti in totale).Güler ha unache varia in base al minutaggio che raggiungerà al termine della stagione,di euro. Il Napoli ha trattato più volte con il Fenerbahce, negli ultimi anni da lì sono arrivati due acquisti importanti:l'ultima estate ednel 2019. Proprio il difensore sudcoreano ha giocato con Güler lo scorso anno.