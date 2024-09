Fonseca dopo Milan-Lecce: "Leao oggi è diverso, lavora di più grazie a Morata"

Getty Images

Prima il derby, poi il Lecce. Il Milan conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato e Paulo Fonseca può sorridere sulla panchina rossonera dopo un periodo complicato durante il quale si era parlato anche di un possibile esonero. A decidere la gara con i giallorossi sono stati i gol di Morata, Theo Hernandez e Pulsic. Per un 3-0 senza storia: "Dopo le prime due partite non ci aspettavamo questo momento - ha detto Fonseca a Sky nel post gara - ma. Vincere il derby è stato importante, vincere anche oggi lo era altrettanto".

- "È un calciatore importante, ma tutta la squadra ha fatto un'evoluzione.. Per lui è un ruolo nuovo, sento che è in crescita".- "Sarà una gara totalmente diversa.. Sarà molto difficile, ma ora ci prepariamo. Non ho ancora visto molto perchè ero concentrato sulla partita di stasera".- "Questo modulo è possibile grazie alle caratteristiche di Morata che ogni tanto va tra le linee., è contagiosa perché poi vediamo anche Leao che lavora di più, seguono questi esempi".

- L'allenatore poi ha parlato in conferenza analizzando la crescita di Rafael Leao: "A Leao ho sempre detto che è un grandissimo, ma ora deve diventare un giocatore per la squadra. Ma mi piace di più la crescita che sta mostrando nel difendere. Oggi è un giocatore diverso, non è ancora perfetto, ma sto vedendo lo sforzo che ci mette nell'aiutare la squadra".