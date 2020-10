E’ cresciuto nell’Academy del Manchester City, arrivato dal Malawi e tesserato nel 2016 per l’under 13, coi Citizens che poi, qualche settimana fa, avevano deciso di svincolarlo. Malato di depressione, Jeremy Winsten, a soli 17 anni, ha deciso di togliersi la vita.



“La famiglia del Manchester City è rattristata nell'apprendere della morte dell'ex giocatore dell'Academy Jeremy Wisten” l’annuncio del club inglese sul proprio profilo Twitter. “Inviamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia. I nostri pensieri sono con voi in questo momento difficile”. Sono arrivati anche i messaggi di alcuni giocatori della prima squadra, come Laporte e Sterling, anche di alcuni suoi ex compagno, come Toyle e Palmer: “Ci mancherai per sempre. Vola in alto, fratello, riposa in paradiso”.Il mondo del calcio si stringe attorno alla famiglia dell'ex City.