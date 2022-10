alla fine perché la squadra nerazzurra, tornata “pazza Inter”, stava battendo 3-2 ilall’89’. Dietro la beffa del 3-3, firmato daal 92’, ci sono però, al di là della sua espulsione a tempo scaduto. La prima è che dopo questo risultato, grazie ai quattro punti ottenuti nel doppio confronto con i catalani. La seconda è la conferma che. La terza è legata a un fatto statistico, ma tutt’altro che banale, perché, nelle quali aveva segnato soltanto un gol. Stavolta i gol sono stati addirittura tre e potevano essere anche di più in quella che sicuramente è stataRaramente, infatti, si vedono ritmi così intensi dal 1’ al 96’, con occasioni da gol a ripetizione da una parte e dall’altra, il che significa in fondo cheBasta una manciata di minuti iniziali per capire che partita sarà, perché il Barcellona parte all’assalto e l’Inter risponde in contropiede. Incomincianoche però calcia sull’esterno della rete, ma subito dopo soltanto una respinta sulla linea di. Sembra l’inizio della fine per la squadra di Inzaghi, che aveva già sofferto la pressione catalana la settima scorsa a San Siro e inveceONANA IN DIFFICOLTA’ Confermato per la quarta partita di Champions, e promosso per la prima volta anche in campionato,una deviazione di Dembelè che si rivela subito il più pericoloso dei suoi, perché parte dalla fascia destra e mette costantemente in difficoltà il suo dirimpettaio Dimarco, più bravo ad attaccare che a difendere. L’Inter, infatti, è costretta a modificare il suo consueto 3-5-2 in un più chiuso 5-3-2 perché anche Dumfries arretra costantemente sulla linea dei tre centrali, il nuovo capitano Skriniar, De Vrij e Bastoni, bravi come all’andata a limitare il temutissimo Lewandowski. A di là della grande attenzione in difesa,e così Barella, più veloce degli altri due centrocampisti Calhanoglu e Mkhitaryan, è bravo a lanciare Dumfries che approfitta della corsia libera sulla destra e arriva tutto solo davanti a Ter Stegen, bravo a respingere con un braccio la sua conclusione.A forza di insistere, però,, perché Dembelè è il più svelto di tutti a deviare da pochi passi il pallone lavorato prima da Rapinha e poi allungatogli da Sergio Roberto. Mancano 5’ alla fine del primo tempo, che si chiude così con lo stesso punteggio della gara d’andata. Stavolta, però, non finisce come a San Siro, perchéGià decisivo con il salvataggio sulla linea all’inizio della partita, il centrocampista si inventa un gol da grande centravanti, stoppando e poi girando al volo di sinistro un pallone allungatogli da Bastoni.Il pareggio dell’Inter carica ancora di più, se possibile, i padroni di casa che si rigettano nella metà campo avversaria ma così concedono nuovi spazi al contropiede nerazzurro.L’impressione che un altro gol possa arrivare da una parte o dall’altra non è sbagliata e infatti basta aspettare pochi minuti per assistere al letale contropiede dell’Inter. Calhanoglu sfrutta un passaggio sbagliato di Busquets e smarca in profonditàE’ lo spettacolaredell’argentino, che ritrova il gol più importante dopo otto partite.Il Barcellona esulta invano quando Lewandowski firma il 2-2, perché l’arbitro non ha bisogno del Var per fischiare un evidente fuorigioco. La gara però è ancora lunga e siccome tutti hanno speso tantissimo Inzaghi, come Xavi dall’altra parte, avvia l’operazione risparmio energetico. Fuori Dimarco, Calhanoglu e soprattutto Dzeko, ecco Darmian, Gosens e Bellanova.. Mancano 8’ al 90’ più 6’ di recupero ma succede ancora di tutto.Lo spettacolo continua con il lunghissimo lancio di Onana per Lautaro che smarcaTutti gli uomini della panchina corrono ad abbracciarlo in campo, perché sembra la rete del successo. E invece ecco lache al 92’ infila di testa il pallone del 3-3. Per la verità poiPerché a questo punto haIl(4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto (28' st Kessie), Piqué, Garcia, Marcos Alonso (27' st Balde); Gavi (38' st Ferran Torres), Busquets (20' st De Jong), Pedri; Dembélé, Lewandowski, Raphinha (21' st Fati). A disposizione: Inaki Pena, Tenas, Jordi Alba, Casado, Torre. Allenatore: Xavi.(3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni (41' st Acerbi); Dumfries, Barella (40' st Asllani), Calhanoglu (31' st Gosens), Mkhitaryan, Dimarco (22' st Darmian); Lautaro Martinez, Dzeko (31' st Bellanova). A disposizione: Handanovic, Botis, Gagliardini, D'Ambrosio, Curatolo, Carboni, Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.ARBITRO: Marciniak (POL)MARCATORI: 40' pt Dembélé (B), 50 st Barella (I), 18' st Lautaro Martinez (I), 37' st Lewandowski (B), 44' st Gosens (I), 47' st Lewandowski (B)NOTE: Espulso Inzaghi (I) al 51' st. Ammoniti: Dembélé (B); Lautaro Martinez, De Vrij, Mkhitaryan (I). Recupero: 4' pt, 6' st.