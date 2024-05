Lunedì amaro per il Napoli, che oltre alla frenata nella corsa Champions a causa dell'1-1 contro l'Udinese arrivato all'ultimo per un gol di Success,: l'attaccante nigeriano è uscito nel finale di partita per un problema al ginocchio, l'autore del gol del momentaneo vantaggio è stato costretto a lasciareil campo al minuto 87 e al suo posto è entrato il Cholito Simeone.- Nelle prossime ore lo staff medico del Napoli verificherà le condizioni di Osimhen, anche per capire se si tratta di un vero e proprio infortunio o è stato soltanto un problema del momento; nel dubbio, Calzona ha deciso di cambiarlo e farlo uscire a pochi minuti dal fischio finale,della sostituzione. Se non dovesse essere nulla di grave, il giocatore potrebbe anche non effettuare esami approfonditi.

- Il fastidio di Osimhen si aggiunge a un'altra serie di infortuni che hanno colpito il Napoli in questi giorni, prima del posticipo della 35a giornata di Serie A.- che doveva essere il sostituto del georgiano - ha avuto un problema alla caviglia e così anche lui è stato indisponibile.