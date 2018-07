Sembra la trama di una soap opera e di quelle di basso livello per giunta, ma invece quanto sta succedendo ad Atlanta nello spogliatoio dello United è tutto fuorchè finzione. Un incredibile intreccio di calcio e corna che ha messo a ferro e fuoco lo spogliatoio diretto da Gerardo il Tata Martino. Protagonista il maxi-colpo completato lo scorso gennaio: Ezequiel Barco arrivato per 15 milioni di dollari dall'Independiente.



Ebbene Barco è fuori rosa ufficialmente per "motivi disciplinari", ma la realtà rivelata dal Clarin è che Barco è stato allontanato dallo spogliatoio per motivi amorosi. L'attaccante ci ha infatti provato con insistenza con la fidanzata del compagno di squadra, il 19enne Brandon Vazquez, Allysa Monique.



Avances continue, messaggi, foto e contatti portati avanti per giorni nonostante Barco sia già sposato. La compagna è la bellissima Mica Romero, modella con tantissimi follower su i suoi profili social e che negli ultimi giorni dopo aver postato foto senza l'anello nunziale sembra aver perdonato Barco. Basterà Mica per far tornare il sereno ad Atlanta? Per ora ecco la splendida moglie dell'argentino nella nostra gallery.​