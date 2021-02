. Come a riprendere un discorso interrottosi lo scorso 16 gennaio, quando venne riscontrata la positività al Covid,(foto Ansa)per consentire alla formazione di Pioli e archiviare la pratica e ritrovarsi di nuovo in vetta alla classifica con due lunghezze di vantaggio sull'Inter. Due volte Brahim Diaz, una Meite e una volta e mezza Leao hanno cercato di non far rimpiangere l'assenza del fantasista turco, che è peròper gli attuali equilibri di squadra per pensare di essere rimpiazzato senza alcun contraccolpo.Passano i giorni, passano le settimane, e le sensazioni del club rossonero sono all'insegno di un ottimismo crescente. Perché, perché Calhanoglu ha finalmente preso per mano il Milan e perché con lo spostamento nel ruolo a lui più congeniale Pioli ha avuto la versione migliore dell'ex giocatore del Bayer Leverkusen. Il 2020 è stato il definitivo trampolino di lancio per un giocatore ormai nel pieno della sua maturità tattica e vero motore, insieme a Bennacer, dell'intera manovra.Con i due passaggi decisivi di ieri per Rebic,, in attesa di migliorare anche le statistiche a livello realizzativo, essendo fermo al solo gol su rigore realizzato con la Lazio.Come spesso accade in questi casi, il compromesso può essere raggiunto a metà strada e. Rigorosamente telefonici o in videoconferenza, considerate le forti restrizioni anti-Covid imposte dal governo tedesco che gli stanno impedendo fisicamente di raggiungere Milano per affrontare la questione di persona con Maldini e Massara. Il mercato di gennaio è alle, il tempo per chiudere i rinnovi più importanti (c'è anche quello di Donnarumma) è ora. Perché con Calhanoglu in campo, il Milan che sogna in grande suona tutta un'altra musica.