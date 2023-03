Appena un anno fa, Stiven Shpendi - in coppia con il fratello gemello Cristian - trascinava il Cesena alla vittoria del campionato Primavera 2 a suon di gol e prestazioni.. Un crack,. Già, perché a dispetto di qualche sporadica presenza l'anno scorso, è stato solo con Domenico Toscano che ilha trovato spazio tra i professionisti. E l'attaccante nato ad Ancona ma di nazionalità albanese non ha tradito le aspettative. Anzi.Nel corso del ritiro estivo, infatti, Stiven e Cristian, gemelli del gol in tutte le selezioni giovanili del Cesena, erano ancora degli oggetti misteriosi per il nuovo staff tecnico del Cavalluccio. Tra voci di mercato e nuovi giocatori sbarcati in bianconero con l'inizio di un nuovo ciclo, erano tanti i dubbi che aleggiavano sui due ragazzi. In molti sostenevano che sarebbe stato meglio cederli in prestito,. E quindi la direttiva: i due 2003 non si muovono. Anzi,, sia in prestito che a titolo definitivo. E la prima giornata di Serie C la giocano uno affianco all'altro, da titolari,, iniziando le migliore dei modi la propria carriera tra i grandi.Da lì è iniziata l'ascesa di Stiven, che si è conquistato un ruolo danelle gerarchie di mister Toscano, che lo ha preferito ai più esperti Ferrante e Udoh (e al gemello Cristian, che pure ha sempre offerto prestazioni di livello quando chiamato in causa), arrivati nel corso del mercato estivo., Stiven Shpendi, che compirà vent'anni il prossimo 19 maggio, ha raggiunto ieri sera - nel big match vinto contro la Virtus Entella, squadra più in forma del campionato -. Numeri incredibili per un ragazzo così giovane, che si è già dimostratoE ovviamente le sue prestazioni non stanno passando inosservate, tanto che su di lui c'è già l'interesse di diversi top club di Serie A,, che seguono con attenzione il gioiello del Cesena. Questo perché, visto che può essere: come seconda punta, suo ruolo naturale, ma anche come punto di riferimento centrale o trequartista. Insomma, un talento completo, elogiato da tutti gli allenatori anche per il carattere e la professionalità. Qualità rare da trovare nel mondo del calcio di oggi tra ragazzi così giovani.