Il futuro di Gerson è ancora tutto da scrivere. Qualche basso, qualche alto e parecchio anonimato. Per Pioli è un punto fermo della Fiorentina. Solo una volta - riporta La Gazzetta dello Sport - contro l’Atalanta, è rimasto tutta la gara in panchina. In prestito dalla Roma, le due società si sono ripromesse di parlarne a fine campionato. I mugugni iniziano ad accompagnarlo in alcune giornate. Ed anche sulla posizione in campo c’è molto da lavorare. L’età - è un classe 1997 - è dalla sua parte, ma anche per i giovani il tempo scorre veloce.