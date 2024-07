Roma, senti l'agente di Dovbyk: "L'Atletico Madrid non ha un progetto serio per lui e offre di meno"

Oleksiy Lundovskyi ha dichiarato a UkrFootball: "L'è un grande club, ma quiper Artem.alle offerte di altri club interessati al capocannoniere della Liga".- Classe 1997 ex Dnipro, Dovbyk è sotto contratto fino a giugno 2028 con il Girona. Dove nella scorsa stagione ha segnato 24 gol e servito 10 assist in 39 presenze.Una cifra che non spaventa la Roma, pronta a offrire 32 milioni di euro più bonus.

- Ventisei anni fa, nel mercato estivo del 1998,per 55 miliardi di lire (pari a 28,4 milioni di euro): da allora nessuna squadra italiana ha più acquistato il capocannoniere del campionato spagnolo.- Intanto il club giallorosso ha già definito l'acquisto del trequartista argentino(classe 2003, reduce da un prestito al Frosinone), in arrivo dalla Juventus per 26 milioni di euro più altri 4 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita del calciatore.