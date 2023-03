Esattamente cinque anni fa Davide Astori lasciava il mondo del calcio e la sua famiglia per un problema cardiaco. E stasera, in quel di Firenze, si stanno sfidando proprio due suoi ex club, ossia Fiorentina e Milan. Scontato e fortemente sentito quindi l'omaggio del pubblico del Franchi, legato all'ex capitano.



I tifosi sugli spalti hanno esposto delle bandiere recanti il nome di Astori e il numero 13, senza dimenticare lo striscione comparso sotto la curva della Fiorentina. "Davide Capitano in eterno" si legge, oltre alla splendida coreografia vista prima del fischio d'inizio proprio in curva. Prima della sfida inoltre, copiosi gli applausi in occasione di un video mostrato sul maxi-schermo del Franchi. Applausi pure al minuto 13 della sfida, quando il gioco si è fermato: Pioli, che con l'ex difensore ha lavorato proprio in Toscana, è apparso visibilmente commosso.