presenza in rosa di capitan Biraghi, il laterale serbo d quando è arrivato a Firenze ha avuto pochissime occasioni per farsi vedere, ma nonostante questo il giocatore sembra piacere molto: stiamo parlando di Aleksa Terzic della Fiorentina. Come sottolineato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, e come già analizzato nei giorni scorsi, sul serbo è forte l’interesse del Bologna: la dirigenza rossoblu sta seguendo con particolare attenzione quello che succede soprattutto in casa Fiorentina e in casa Pisa, avendo messo gli occhi rispettivamente su Terzic e Pietro Beruatto. La scelta ricadrà su uno dei due, anche se il viola rappresenta per il Bologna la priorità, mentre il calciatore nerazzurro l’altra soluzione.



Per quanto riguarda la situazione del numero 15 della Fiorentina però la trattativa sembra essere in salita. Nonostante lo scarso utilizzo la Fiorentina puntrebbe molto sul ragazzo, tanto che il direttore sportivo gigliato Daniele Pradè avrebbe espresso piu volte, sia al giocatore che al suo entourage, la volontà di trattenerlo ancora almeno fino al prossimo giugno. Dall’altra parte il giocatore però sembra aver già preso una decisione: il classe ’99 avrebbe già espresso la sua volontà di cambiare aria, sposando in toto il progetto proposto da Sartori. Come andrà a finire per il momento non possiamo saperlo, anche perché guai a dimenticare che Terzic è legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza nel giugno del 2024. Chissa se il giocatore preferirà restare a Firenze o cambiare subito.