La gauche parigina contro gli americani che controllano (anche) il Genoa. È bastato che si diffondesse la notizia dell'acquisizione del Red Star Paris (squadra che milita in Nationale, la terza divisione francese) da parte diaffinché scattasse la mobilitazione delle forze di sinistra contro il passaggio di proprietà e a sostegno della tifoseria del club.Un appello firmato da diverse personalità del mondo politico, fra le quali spicca il candidato alle recenti elezioni Jean-Luc Mélenchon, esprime avversione per un'operazione che viene vista come pura speculazione capitalista.Firmato anche da altre personalità della politica gauchiste come Marie-George Buffet (ministra dello sport nel governo di Lionel Jospin) e Benoît Hamon (candidato socialista alle presidenziali 2017),. Una mossa che va a supportare la mobilitazione degli ultras del Red Star, che in occasione della gara casalinga contro il Séte disputata lo scorso 15 aprilePer i sostenitori del club di Saint Denis è inaccettabile che la loro squadra finisca dentro un portafoglio di multiproprietà, che oltre al Genoa comprende lo Standard Liegi e il Vasco de Gama.Un messaggio chiaro contro la finanziarizzazione del calcio e in difesa dell'identità locale. Ma anche una rarità, purtroppo.