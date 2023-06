A Torino nasce il “Distretto toponomastico dello sport” nella Circoscrizione sei. E questo sarà formato, tra le altre novità, anche da una piazza in memoria di Luca Colosimo (arbitro trentenne scomparso nel 2015 a causa di un incidente stradale, oltre che da quattro vie. Due di queste sono in ricordo di Giorgio Ferrini e Giampiero Boniperti, capitani per antonomasia di Torino e Juventus.