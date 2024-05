Allegri ha allontanato Giuntoli dalla festa della Juventus? La ricostruzione e le sue parole

"Non è successo niente, stavo festeggiando con la squadra e con la curva. Rispetto molto la società e gli uomini. non volevo allontanare nessuno ma solo far festa con questi ragazzi". Parole di Massimiliano, tecnico dellache ha vinto la finale di Coppa Italia, per 1-0 contro l'Atalanta., che si è insediato la scorsa estate dopo lo Scudetto vinto col Napoli, e che si era inserito nelle celebrazioni.

Un po' come a dire: "Tu stai progettando in autonomia il futuro della società in autonomia? Va bene, ma stasera io ho vinto e quindi festeggio con il mio gruppo". Questa la lettura ipotizzata dallo studio Mediaset, che però ha trovato conferma solo parziale nelle parole del tecnico. Intanto le voci su, che ha centrato una storica qualificazione in Champions League con il Bologna, non accennano a placarsi.- "Responsabilità di raccontare quel che è successo? Oggi avevo la responsabilità di guidare la squadra alla vittoria", ha risposto sorridendo divertito il capitano della Vecchia Signora, Danilo.