Il Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini si confessa a DAZN parlando di Nazionale a poco più di un anno da Euro2020.



ROAD TO EURO - “Spero che sia una Nazionale che piaccia perché ha dei giocatori tecnicamente bravi equesto può avvicinare tutti i tifosi alla squadra. In questo momento c’è un buon entusiasmo e credo che questo sia molto importante. L’obiettivo? E' qualificarsi agli Europei: le partite della Nazionale sono tutte da vincere, soprattutto per noi che abbiamo un ranking troppo brutto per essere quello dell’Italia”.



LINEA VERDE E UN ERRORE - Tra una battuta e l'altra assieme a Diletta Leotta, il cittì ha affrontato l'argomento giovani: “Mi danno del lei - ha detto sorridendo - loro sono giovani, penso che sia anche giusto; forse Zaniolo non si aspettava la chiamata. Non aveva ancora debuttato in Serie A e aveva giocato solo in Primavera. L’avevamo seguito molto agli Europei Under 19 e lui in sei mesi è migliorato moltissimo, però la strada per lui è ancora lunga mentre Kean era nella stessa squadra di Zaniolo agli Europei Under 19. Magari non si pensava potessero giocare così presto in Nazionale". Il tecnico jesino è orgoglioso di aver puntato, non senza qualche rischio, sui ragazzi più giovani, con i 3-4 più esperti. Quale invece l’errore? “Alla seconda partita della Nations League siamo andati in Portagallo e abbiamo cambiato totalmente la squadra. Forse lì potevamo cambiarne metà”. DA BERNA A BALO - “Un ragazzo che è cresciuto molto come giocatore e come fisico è Bernardeschi. Penso che possa migliorare ancora soprattutto in fase realizzativa. Balotelli? Mario è un giocatore di grande talento. In questo momento, avendo 29 anni, è nel pieno della maturità di un calciatore. È ancora tutto nei suoi piedi e nella sua testa. Avendolo fatto debuttare da bambino, lui sa la stima che ho per lui come calciatore e come ragazzo, però poi in un momento così bisogna fare molto di più. Lui deve esultare quando fa gol, come quando era ragazzino”.



IL PIU' CREATIVO - Se c'è un giocatore estroso, quello è Verratti. Non perde quasi mai la palla, è uno che rischia molto anche quando c’è un’uscita di palla dalla difesa. È un giocatore straordinario per le qualità tecniche che ha”.