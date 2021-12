Nella giornata di ieri si è realizzata una scena che dovrebbe essere assunta come esempio delle derive finanziarie cui è esposto il calcio globale:, che parla soltanto attraverso i propri rappresentanti piazzati in loco a amministrare la “robba”., una delle piazze calcisticamente più passionali d'Europa ma che da anni subisce uno scempio sentimentale., il miliardario singaporiano che ha acquisito il club nel 2014 tramite il fondo d'investimento Meriton Capital e grazie all'alleanza col super-agente portoghese Jorge Mendes.Nella giornata di ieri era in programma l'assemblea degli azionisti del club. Giunta in un momento che ormai non è nemmeno più possibile definire critico, poiché la crisi che attanaglia il club è ormai un dato cronico. La tifoseria valencianista avrebbe voluto essere presente in misura nutrita, anche facendo leva sull'azionariato diffuso.Un filtro che ha tagliato fuori una massa di piccoli azionisti-tifosi e messo al riparo l'assemblea dall'eventualità che si trasformasse in un contenitore del dissenso. Sicché è successo che a prendere voce per il vasto popolo valencianista è stato Fede Sagreras, in rappresentanza della Agrupació de Penyes Valencianistes., riportato integralmente dai siti web ( https://www.superdeporte.es/valencia-cf/2021/12/16/discurso-integro-penas-peter-lim-60734136.html . Rivolto a Lim e al suo plenipotenziario nella gestione del club, Anil Murthy, esso. E invece, purtroppo, rimane una vicenda che suscita l'interesse quasi esclusivamente della tifoseria valenciana. Lo si approfondirà.@pippoevai