. Su Instagram. Così, ormai, si saluta quando si va via, tra pochi caratteri e qualche emoji, tra tag e stories, che spariscono nel giro di 24 ore. Leroy Abanda ha deciso di ringraziare così il Monaco, pronto per una nuova avventura, tutta italiana, tutta rossonera: il Milan. Terzino sinistro, classe 2000, nazionale francese under 17, è il primo colpo di Moncada: il nuovo capo dell'area scouting rossonera è arrivato proprio dal club del Principato e quindi, Abanda, lo conosce benissimo.- Federicoè pronto ad accoglierlo in Primavera per prepararlo, al meglio, in vista del salto in prima squadra: grande corsa, piede educato (anche sui piazzati), è uno di quei laterali che 'divora' la fascia, amando più la fase offensiva che difensiva. Uno alla Kurzawa , per intenderci.per regalarlo al Milan ha battuto la concorrenza della, che era da tempo sul giocatore: contratto sino al 2023 e percorso già programmato.Che, nel frattempo, esulta su Twitter per la vittoria del Milan con il Genoa. Il mercato al tempo dei social...