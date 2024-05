Roma, Dybala risponde presente: si allena in gruppo e partirà per Leverkusen

14 minuti fa



La rifinitura prima della partenza per Leverkusen dove la Roma è chiamata all'impresa di ribaltare il pesante 0-2 dell'andata per raggiungere la terza finale europea di fila. La squadra è appena scesa in campo per l'ultimo allenamento a Trigoria. Sotto osservazione soprattutto Paulo Dybala che è sceso regolarmente in campo e si è allenato in gruppo dimostrando di aver smaltito il problemino muscolare all'adduttore accusato con la Juve. L'argentino partirà quindi per la Germania, poi sarà De Rossi a decidere l'impiego o meno dal primo minuto. In vista c'è, infatti, anche con la sfida all'Atalanta di domenica valida per la Champions. Probabile l'impiego part time della Joya. Anche Llorente è presente in gruppo dopo le terapie di ieri. Assenti solo Kristensen e Huijsen esclusi dalla lista Uefa.