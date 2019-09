Caro Procuratore,il calciomercato, quello vero, è finito tra luci (Lukaku all'Inter, Ribery alla Fiorentina nonostante i suoi 36 anni) e ombre (la querelle Icardi, il mercato della Juve in uscita, le romane ancora poco competitive) e, quindi, a noi grandi appassionati del calciomercato e dintorni non resta che seguire le vicende legate agli svincolati, di lusso e non.Chiedo, pertanto, quanto segue: fino a quando gli svincolati potranno essere ingaggiati da una società di Serie A? Il lavoro dei procuratori dopo la chiusura di una finestra di mercato come si articola? Si lavora già per la finestra di gennaio o è ancora presto?Grazie per l'attenzione. Mimmo di Catania. Ecco tre nomi degli svincolati più appetibili:, ma la lista è davvero lunga e il rischio è quello di far torto a tanti! Va evidenziato che gli svincolati in attesa di nuova collocazione non sono solo atleti over 30; tra gli under 30 acquisti consigliabili, tra gli italiani, sono Lorenzo(26) e Andrea(28); tra gli stranieri l'eterna promessa Lazar(25)!Oltre all'impegno di piazzare i calciatori ancora senza squadra, occorre seguire i calciatori che la squadra ce l'hanno! Numerose saranno le attenzioni da riservare ai propri assistiti in considerazione del fatto che i campionati sono già iniziati e che i calciatori sono clienti particolarmente esigenti. Ricordiamo che l'attività degli agenti è diretta anche alla ricerca di nuovi assistiti da scovare nei settori giovanili e/o nei campionati esteri.; l'appuntamento è quasi già fissato per gennaio! Occorre anche monitorare l'andamento delle partite di campionato: l'agente deve intuire, prima di tutti, se una società possa avere o meno l'esigenza di rafforzare un reparto, di sostituire un calciatore infortunatosi, di correre ai ripari quando i risultati sperati stentino ad arrivare.Il, in sintesi, non dorme mai!Ma ora passo la palla agli utenti di, chiedendo chi, tra gli svincolati, potrebbe rappresentare un affare immediato per un club italiano?utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it