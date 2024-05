Inzaghi: 'Nella storia come la Grande Inter di Herrera'

ha scritto una lettera aperta, pubblicata nello speciale 'Figli delle Stelle' in edicola oggi con il Corriere della Sera che celebra il tricolore dei nerazzurri. Ecco le parole di Inzaghi:: rendere orgogliosa la città e tutta la nostra gente. Tanti tifosi meravigliosi, che ci sono stati sempre vicini, uniti da grande passione e amore per i nostri colori. Sono orgoglioso di condividere con voi il racconto di questo. La strada verso il trionfo è stata bellissima, la seconda stella sul petto rappresenta lo sforzo, i sacrifici e il talento di tutte le persone che formano la nostra famiglia.

Un grazie a tutti i dirigenti con i quali ho lavorato, che ci hanno messo nelle condizioni di poter svolgere al meglio il nostro lavoro. Grazie a tutto il mio staff e tutte le persone con cui ho condiviso questo splendido percorso, senza il cui impegno non avremmo raggiunto il nostro grande obiettivo. MaUn grazie infinito alla mia famiglia che è il mio porto sicuro e un appoggio costante nella mia vita di allenatore e di uomo".

che faccio fatica a descrivere. In questi tre anni insieme, con il club, i miei giocatori e questo fantastico gruppo di lavoro,Abbiamo sempre cercato di tenere alti i nostri colori e rendere orgogliosi i tifosi che ogni settimana ci seguono e spronano a fare sempre meglio.: io questo non lo scorderò mai. II bene non si dimentica e resta per sempre. Sempre forza Inter".