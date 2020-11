Cristian Abbiati, nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello sport, si sofferma anche sull'ex compagno di squadra Daniele Bonera: "Per Daniele è una bella opportunità - ha dichiarato - e sono sicuro che sarà una bellissima esperienza. Gli sta succedendo qualcosa che ti fa crescere per forza. Ha il carattere giusto per affrontare questa avventura, ha giocato tanti anni con il Milan a San Siro e sa bene che cosa significa la pressione. Poi, è ovvio, avrà tutti gli occhi addosso e magari venerdì e sabato non dormirà (altra risata, ndr). Scherzi a parte, ha un buon rapporto con Pioli e se la caverà benone".