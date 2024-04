Nella giornata di oggi, dopo la partita casalinga con il, i nerazzurri continueranno a festeggiare loconquistato lunedì 22 aprile e lo faranno in grande stile.La Curva inneggia a Barella, chiedendogli un gol. Il sardo però, come riportato da Dazn, scherza: 'Magari! Ormai non segno più neanche con le mani!'Tifosi che inneggiano ad Hakan Calhanoglu, autore di una doppietta e uno tra i più acclamati dal popolo nerazzurro- La Curva chiama, Inzaghi risponde. Dopo i cori per i giocatori, è arrivato anche quello per l'allenatore. L'ex Lazio, dapprima restio, è stato poi convinto da Dimarco e Arnautovic a saltare con i tifosi. Al suo primo saltello, a San Siro è boatoSi parte! La Curva Nord sfoggia un'imponente coreografia tricolore, al centro campeggia la scritta: "Dale Campeon"C'è anche lo Scudetto numero 14 sugli spalti: è quello vinto sul campo dalla Juve e poi assegnato ai nerazzurri, dopo i fatti di CalciopoliCori, striscioni e grande attesa per la partita: la festa scatterà al triplice fischioBoato dei tifosi all'ingresso in campo dei giocatoriArrivato il pullman dell'Inter, accolto tra due ali di folla (foto: inter.it)Sono già tantissimi i tifosi in zona San Siro che attendono l'arrivo della squadra: sciarpe, bandiere e fumogeni per accogliere i campioni d'Italiaante le iniziative previste con unpreparato nei dettagli dalla società. Dopo aver disputato la gara a San Siro, Lautaro e compagni saliranno su unche girerà per le strade di Milano. Partenza prevista per le ore. Arriva in Duomo verso le, dove avrà luogo l'apice della festa. Qui davanti a - si stima - 50 mila tifosi nerazzurri, la squadra verrà presentata e celebrata a dovere per il traguardo della seconda stella.I due pullman con squadra e staff partiranno da San Siro alle ore 16, poi saranno in Piazzale dello Sport, via Caprili, Piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, Piazza Firenze, Corso Sempione, Viale Melzi D'Eril, Viale Giorgio Byron, Viale Elvezia, Piazzale Biancamano, Viale Francesco Crispi, Piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Nuova, Via Melchiorre Gioia, Viale della Liberazione, Viale Ferdinando di Savoia, Piazza della Repubblica, Via Turati, Via Manzoni, Piazza della Scala, Via Santa Margherita, Via Giuseppe Mengoni, fino ad arrivare in Piazza Duomo dove i calciatori si affacceranno da Terrazza 21.