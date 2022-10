Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato ai cronisti presenti fuori dalla Camera:



"Stadio a Roma? Si deve fare e succederà. Sono convinto che gli Europei del 2032, se dimostreremo di avere un dossier affidabile e non un libro dei sogni, ci verranno assegnati. Ce la giocheremo in pochi mesi, dobbiamo mettere in campo un progetto su cui verrà valutata la nostra affidabilità"