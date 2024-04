Juventus, occasione Samardzic: così si può liberare a zero dall'Udinese

. Quasi un anno fa il centrocampista serbo è stato a un passo dall'Inter, aveva già fatto le visite mediche ma al momento delle firme è saltato tutto per le richieste del padre; a gennaio c'era il Napoli, ma tra l'offerta e la richiesta dell'Udinese c'era troppa distanza e la proposta non è stata sufficiente a convincere il club a farlo partire a metà stagione.- La Juve di offerte concrete non ne ha ancora mai fatte, ma è lì alla finestra a monitorare la situazione in attesa di nuovi sviluppi sul futuro del centrocampista. In estate potrebbe presentarsi l'occasione giusta per affondare il colpo:. Una possibilità concreta considerando la classifica della squadra di Cannavaro, appena arrivato sulla panchina bianconera al posto di Cioffi: a cinque giornate dalla fine del campionato l'Udinese è terz'ultima dopo essere stata scavalcata dal Frosinone - con una partita in più - che ha vinto in casa con la Salernitana.

- Da quando la Juventus si è interessata a Samardzic è sempre stata in cima alle preferenze di Lazar: il giocatore ha messo i bianconeri davanti a tutti, anche alla Premier League. Vorrebbe rimanere in Italia, e per lui la Juve rappresenta il top.. Al di là di come finirà la stagione difficilmente Samardzic rimarrà a Udine anche il prossimo anno, il centrocampista serbo è destinato a partire e la Juve è lì, pronta ad approfittarne se dovesse andare via a zero.