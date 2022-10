«Lo stadio della Roma? Si deve fare, succederà perché sono convinto che gli Europei 2032 ce li assegneranno se dimostreremo affidabilità, se avremo un dossier valido e non un libro dei sogni. Abbiamo pochi mesi per mettere in campo un progetto su cui misureranno la nostra affidabilità». Lo dice il ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera.