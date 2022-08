Bollette da paura con cifre insostenibili per famiglie e aziende. La, scatenata dalla guerra oscena e alimentata dalle speculazioni di un mercato cinico, non fa sconti a nessuno. I governanti dell’intera Europa si stanno scervellando per trovare una via di fuga da quello che al momento è un cul de sac.Prepariamoci, dunque.. Città in penombra, monumenti e chiese al buio, illuminazioni stradali ridotte all’indispensabile, esercizi pubblici che chiuderanno prima,, poi tutti a letto presto sepolti da piumoni e coperte di lana perché i termosifoni dovranno essere spenti sino al mattino.Prudenza e restrizioni che sembrano, al momento, non coinvolgereNelle notti delle città brilleranno infatti di luce propria e potente i fari led degli stadi dove si giocheranno le partite in notturna perché così impone il business. Autentici divoratori di energia a cielo aperto,e soltanto per illuminare il terreno di gioco. Il resto della luce riguarda i servizi al pubblico e non è poco. In novanta minuti insomma, inclusi intervallo e recupero,e potrebbero soddisfare il bisogno energetico di dodici famiglie per un anno intero.Dati alla mano non resta che riflettere e porsi una domanda con successiva e immediata risposta: