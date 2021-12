A metà dicembre Tammy Abraham ha già eguagliato il numero di reti fatto da Edin Dzeko nella sua prima stagione in giallorosso. Era il 2015-216, il bosniaco per arrivare in doppia cifra (8 gol in campionato, 2 in Champions) ha dovuto aspettare aprile, Tammy c’è riuscito il 9 dicembre. È chiaro che la Conference ha aiutato molto, con 6 reti in 6 partite, ma al bottino potrebbero essere aggiunti i tanti pali presi dall’inglese che, se fosse stato più preciso e meno sfortunato, sarebbe già arrivato almeno a sedici o diciassette centri.