Juventus, infortunio per Danilo: finale di Coppa Italia a rischio, quali partite salta

uscita dall'Olimpico di Roma con un pareggio per 1-1 contro i giallorossi si è avvicinata con un piccolo passo all'obiettivo qualificazione alla prossima Champions, mache a soli 9 giorni dalla finalissima di Coppa Italia che vedrà i bianconceri affrontare proprio in questo stadio l'Atalanta, potrebbe voler dire forfait annunciato.Danilo si è infortunato alla coscia nel corso della gara in cui però non è uscito dal campo e ha completato tutti i 90 minuti più recupero in campo. Il problema era legato a un fastidio muscolare alla coscia sinistra che ha convinto lo staff medico bianconero a sottoporlo ad

I tempi di recupero in questi casi sono solitamente stimati in 10-15 giorni e di conseguenza sicuramentecon la Juventus che farà di tutto per provare a recuperarlo e averlo in campo contro l'Atalanta il 15 maggio. La data più probabile per il rientro è però quella del 19 maggio quando la Juventus affronterà ildel probabile prossimo allenatore Thiago Motta.Danilo, nel corso della gara di ieri sera (5 maggio 2024, ndr) Roma-Juventus, ha riferito un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Il calciatore questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali presso il J|Medical che hanno rilevato una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale. Danilo ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica.