Grave, anzi gravissimo. Tammy Abraham ha rimediato uno di quegli infortuni che deve essere gestito al meglio per evitare conseguenze peggiori. L'inglese, costretto ad abbandonare il campo durante l'ultima giornata di campionato con lo Spezia, ha infatti rimediato la rottura del legamento crociato anteriore. Ma in queste ore emergono dettagli ulteriori sul problema di Tammy che dopo quasi un quarto d'ora di gioco dal suo ingresso si è scontrato con Ampadu. Dall'impatto ne è nato un movimento innaturale del ginocchio che avrebbe procurato problemi anche alla zona laterale. Abraham sarà costretto a sottoporsi ad un'operazione delicato che lo terrà lontano dal campo per 8-9 mesi. L'ex Chelsea resterebbe fuori fino a marzo 2024. Una notizia ferale per il giocatore ma pure per la Roma che puntava a incassare parecchi milioni sul mercato.