I calciatori della Roma sono di ritorno a Trigoria per preparare la sfida contro il Bologna, in programma il 4 gennaio allo Stadio Olimpico alle ore 16. Uno dei giocatori più attesi del 2023 è Tammy Abraham. L’inglese, soli 3 gol segnati tra Serie A ed Europa League, ha postato una storia su Instagram con un messaggio per tutti: “Buon Natale a tutti con le vostre famiglie, tenetevi al sicuro”. In seguito, ha aggiunto una foto sui social insieme alla moglie Leah che si trova in dolce attesa. “Buon Natale da noi tre”.



