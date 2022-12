Si entra nella fase calda della trattativa, Davide Frattesi spinge per tornare alla Roma. Già a gennaio. L’appuntamento tra il procuratore del centrocampista azzurro e il club giallorosso è previsto subito dopo Natale per cercare di trovare una linea comune da portare all’attenzione del Sassuolo.La Roma aveva posto il veto alla sua cessione la scorsa estate e ora dovrà valutare se varrà la pena rinunciare a un 2002 sul quale Mourinho fa grande affidamento per il presente, ma sopratutto per il futuro. La sensazione è che gli emiliani senza l’inserimento del centrocampista dell’under 21 italiana non vogliano completare la cessione di Davide Frattesi.