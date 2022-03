La settimana scorsa, la Roma aveva rilasciato tramite i propri canali ufficiali la relazione finanziaria semestrale chiusa al 31 dicembre 2021 approvata dal consiglio di amministrazione. Riguardo il documento, ha fatto molto discutere la mancanza del dato riguardante le commissioni pagate nell'operazione che ha portato Abraham nella Capitale. Come riportato da Il Tempo, queste ultime erano riportate in un'altra tabella in cui si trovano le commissioni per cessioni che maturano in base ad alcune condizioni (stile bonus). Per Abraham la condizione è la permanenza: ogni 6 mesi sono 400 mila euro.