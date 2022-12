Tammy Abraham ha segnato oggi il gol dell'1-0 contro il Waalwijk,. Al termine del match, l'attaccante inglese si è intrattenuto con i cronisti, soffermandosi sulla possibilità che José Mourinho lasci la Roma per diventare il prossimo commissario tecnico del Portogallo.



Cosa pensi del fatto che Mourinho possa lasciare la Roma per diventare ct del Portogallo? Cosa ne pensa la squadra?



"José è un grande allenatore, tutti lo vogliono. È anche un onore che una nazionale importante come quella portoghese lo cerchi, ma sono sicuro che il mister sia concentrato sulla squadra. Cerca sempre di migliorarci. Abbiamo letto la notizia sui social, ma non ne abbiamo discusso. Siamo tutti concentrati".