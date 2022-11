Una stagione da 27 gol con un trofeo, la Conference League, vinto: il primo anno di Tammy Abraham con la Roma è stato da incorniciare, adattamento perfetto in campo e fuori per l'attaccante inglese, che aveva fatto fruttare al massimo l'investimento da 40 milioni di euro più cinque di bonus fatto dai giallorossi. Che ora, dopo un inizio di stagione invece al di sotto delle aspettative, con tanto di mancata convocazione per il Mondiale con l'Inghilterra, continuano a cullarsi il classe '97: la recompra del Chelsea non fa paura...