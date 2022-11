Due gol nelle ultime due giornate di campionato, entrambe partendo in panchina. Riccardo Orsolini sta vivendo un momento d'oro, in quella che fin qui è stata la sua stagione più difficile con la maglia del Bologna. Tante panchine, con Mihajlovic prima e con Motta poi. Eppure, gli occhi del mercato su di lui non si sono mai chiusi: Atalanta, Fiorentina, Torino e Siviglia, tanti i club che lo hanno cercato anche la scorsa estate. E il Bologna ora vuole cautelarsi...