Abraham, obiettivo San Siro: l'inglese è pronto a tornare

Tammy Abraham è pronto a tornare. Do Dopo la panchina simbolica contro il Sassuolo, ieri mattina l'inglese è tornato ad allenarsi con il gruppo rimasto a disposizione di De Rossi. Abraham, infortunatosi gravemente al crociato lo scorso 4 giugno, almeno in questi primi giorni alternerà il lavoro con la squadra, facendo attenzione e gestendo i carichi di lavoro, a uno personalizzato per evitare sovraccarichi e di stressare troppo i muscoli. L’obiettivo della Roma è di farlo tornare veramente a disposizione tra il derby del 6 aprile e la sfida a San Siro dell'11 contro il Milan in Europa League. Nella trasferta di Lecce potrebbe partire con la squadra ma senza giocare (per questo lo staff sta pensando di lasciarlo a Trigoria per lavorare), per poi prendersi una panchina "vera" nel derby del 6 aprile. Tutto dipenderà dalle risposte di Abraham in campo, quindi se si sentirà in forma, o se invece il lavoro di campo lo avrà un po’ affaticato. L’obiettivo dell’attaccante invece è esserci tra una ventina di giorni, nella prima sfida di Europa League contro il Milan